Опрос: пособие в 5 тыс. рублей на ребенка стало самой востребованной мерой поддержки в РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пособие в 5 тыс. рублей на ребенка стало самой востребованной мерой поддержки у россиян в условиях пандемии, следует из данных опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф в социальных сетях и мессенджерах.

Респондентов спрашивали, какими мерами поддержки они уже смогли воспользоваться: пособие в 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет, кредитные каникулы, больничный для работника на карантине, больничный для работника старше 65 лет, пособие по безработице в максимальном размере и др.

"Пособие в 5 тыс. рублей, которое выплачивается в апреле - июне на ребенка до 3 лет, получили 32-50% опрошенных (в зависимости от площадки). Возврат средств за несовершенную турпоездку совершили от 17 до 24%, продлили онлайн сроки документов 11-16%, получили пособия по безработице в максимальном размере 7-12%", - сообщается по итогам опроса.

Опрос проводится в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети "ВКонтакте", а также в канале в Telegram 11-12 мая. В нем приняли участие свыше 5,3 тыс. человек.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что меры поддержки семей будут существенно расширены: пособие в 5 тыс. рублей в апреле - июне смогут получить и семьи, которые не имеют права на материнский капитал, то есть эта мера затронет всех детей до 3 лет. Кроме того, с 1 июня 2020 г. на каждого ребенка с 3 до 16 лет будет назначаться единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 3 до 16 лет могут быть назначены для 22 млн детей в России, на эти цели будет направлено почти 200 млрд руб. Для получения выплаты родители должны заполнить заявление на портале госуслуг, выплаты будут перечисляться с 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.