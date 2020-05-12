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Вывозной рейс из Лас-Пальмаса привез рыбаков в Мурманск

В Россию вернулись более 150 человек

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Члены экипажей рыболовецких судов, задержавшихся в Лас-Пальмасе из-за пандемии, доставлены чартерным рейсом Мурманск - Нуадибу (Мавритания) - Мурманск в столицу Заполярья. Большую часть прибывших членов экипажей планируют разместить на обсервацию в санатории "Тамара", сообщила во вторник ТАСС заместитель директора санатория "Тамара" Татьяна Кораблева.

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"В настоящее время они [моряки] проходят все необходимые процедуры с Роспотребнадзором в аэропорту Мурманск. Мы их ждем для размещения на две недели, у нас в санатории "Тамара" будут размещены 152 человека с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - сказала Кораблева.

Ранее сообщалось, что около 200 рыбаков, задержавшиеся в Лас-Пальмасе на семь месяцев вместо пяти с половиной, выполняли рейсы на судах М-009 "Василий Лозовский" и М-006 "Захар Сорокин", принадлежащих АО "Таурус" и АО "Стрелец" (входят в группу компаний "ФЭСТ").

Федерация профсоюзов работников морского транспорта и профсоюзная организация "Мурманский траловый флот" обращалась к правительству России с просьбой организовать чартерный рейс из Мурманска в Лас-Пальмас для смены экипажей рыбопромысловых судов.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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