В Калмыкии пациентка с коронавирусом родила в госпитале здорового ребенка

ЭЛИСТА, 12 мая. /ТАСС/. Жительница Калмыкии, находящаяся на лечении от коронавируса в госпитале республики, родила здорового ребенка, сообщил во вторник в прямом эфире в соцсети Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"У нас произошли роды у больной, которая была заражена коронавирусом, ребенок родился абсолютно здоровым, он заражения не получил. И, надеюсь, что сегодня после прихода анализов мама и ребенок будут выписаны с полным выздоровлением", - сказал Кикенов.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что это первые роды у женщины с коронавирусом в республике.

Министр уточнил, что в республике немало беременных, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию. "Мы теперь получили опыт в республике по приему родов в госпиталях", - добавил он.

Глава Минздрава Калмыкии уточнил, что по состоянию на вторник в регионе зарегистрировано 534 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 240 человек находятся на госпитализации. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, из них шесть - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели и выписаны с выздоровлением 149 человека с коронавирусом. Умерли шесть человек.

Ранее сообщалось, что пик заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, достигнут за выходные дни в Калмыкии. В связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции в республике продлен до 24 мая включительно.