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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минкультуры сообщила, что лечится от коронавируса дома

Ольга Любимова подчеркнула, что постоянно находится на связи с коллегами из министерства

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, сообщила, что проходит лечение дома и продолжает работать удаленно.

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"Мне удается, по счастью, не останавливать рабочий процесс, что сейчас очень важно. <...> Совсем выпадать на 2-3 недели из хода работы мне бы очень не хотелось. У меня не очень большая температура, вечером и днем я могу совершенно спокойно работать, находясь дома. Разумеется, и мне предстоит высидеть, что очень сложно, весь положенный срок, но надеюсь, все этим и ограничится, буду стараться лишнего не добавлять", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

Любимова подчеркнула, что постоянно находится на связи с коллегами из министерства. "Советуемся, переписываемся, телефоны со всеми мессенджерами включены. Я надеюсь, что оставшаяся положенная мне неделя так и продлится", - добавила министр.

Пресс-секретарь главы Минкультуры Анна Усачева 6 мая сообщила, что тест министра на коронавирус оказался положительным. По ее словам, болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, госпитализация не требуется.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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