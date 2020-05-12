Володин призвал депутатов участвовать в телевизионных передачах дистанционно

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник в начале заседания нижней палаты призвал депутатов участвовать в телепередачах дистанционно, указав, что техническая возможность для этого в здании Думы есть.

Данную тему вновь поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В частности, он предложил лишать мандата участвующих в передачах депутатов в том случае, если кто-то из коллег после этого заразится коронавирусом.

"У нас возможности есть в Государственной думе, чтобы в дистанционном режиме через видеоконференцию вы могли бы участвовать в телевизионных передачах. Если такое есть у вас желание, мы сделаем все, чтобы через режим видеоконференции вы принимали участие в дебатах или в обсуждении вопросов", - сказал Володин.

Он также призвал коллег исходить из того, что нужно думать об окружающих. "Меньше сейчас допускайте тех решений и поступков, которые могут повлечь вред вашим коллегам и тем, кто рядом с вами", - добавил он. "На Совете Государственной думы договорились, что если есть возможность в зале разместиться так, чтобы было расстояние друг от друга, то надо эту возможность использовать. Если такой возможности нет, необходима маска, перчатки", - резюмировал Володин.