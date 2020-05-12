Мурманские чиновники получили выговор за рыбалку во время пандемии

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Чиновники в ЗАТО Александровск Мурманской области, которые, по сообщениям в СМИ, устроили рыбалку на катере во время контрольного рейда за соблюдением постановления губернатора Мурманской области "Об ограничении выхода маломерных судов в карантинный период", наказаны. Об этом сообщил во вторник глава ЗАТО Александровск Семен Кауров во время оперативного совещания в правительстве региона.

"Да, разобрались, все выяснили, объявили выговоры, два выговора объявлено, все вопросы решены", - ответил Кауров на вопрос губернатора Андрея Чибиса о мерах, принятых в отношении чиновников, обвиненных в нарушении требований постановления.

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации ЗАТО Александровск выходили в море на маломерном судне муниципального казенного учреждения "Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" ЗАТО Александровск в соответствии с распоряжением главы ЗАТО, чтобы проверять экипажи лодок, соблюдают ли они ограничения, введенные постановлением губернатора Мурманской области. После проверки чиновники стали сами ловить рыбу. Фотографии рыбалки одна из чиновниц выложила в интернет, а позже удалила их.

Запрет на выход в море на маломерных судах был введен в Мурманской области 4 апреля постановлением губернатора № 175 ПП в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Позже, 24 апреля, власти Мурманской области разрешили вести рыбный промысел на маломерных судах жителям приморских поселков, сохранив введенный ранее запрет для приезжих и туристов. При этом выходить в море было разрешено только по согласованию с главами администраций и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.