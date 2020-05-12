{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мурманские чиновники получили выговор за рыбалку во время пандемии

Они выложили фотографии с рыбной ловли в интернет

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Чиновники в ЗАТО Александровск Мурманской области, которые, по сообщениям в СМИ, устроили рыбалку на катере во время контрольного рейда за соблюдением постановления губернатора Мурманской области "Об ограничении выхода маломерных судов в карантинный период", наказаны. Об этом сообщил во вторник глава ЗАТО Александровск Семен Кауров во время оперативного совещания в правительстве региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Да, разобрались, все выяснили, объявили выговоры, два выговора объявлено, все вопросы решены", - ответил Кауров на вопрос губернатора Андрея Чибиса о мерах, принятых в отношении чиновников, обвиненных в нарушении требований постановления.

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации ЗАТО Александровск выходили в море на маломерном судне муниципального казенного учреждения "Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" ЗАТО Александровск в соответствии с распоряжением главы ЗАТО, чтобы проверять экипажи лодок, соблюдают ли они ограничения, введенные постановлением губернатора Мурманской области. После проверки чиновники стали сами ловить рыбу. Фотографии рыбалки одна из чиновниц выложила в интернет, а позже удалила их.

Запрет на выход в море на маломерных судах был введен в Мурманской области 4 апреля постановлением губернатора № 175 ПП в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Позже, 24 апреля, власти Мурманской области разрешили вести рыбный промысел на маломерных судах жителям приморских поселков, сохранив введенный ранее запрет для приезжих и туристов. При этом выходить в море было разрешено только по согласованию с главами администраций и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Голикова поручила Минздраву содействовать в выяснении причин пожара в больнице Петербурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС