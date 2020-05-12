В ООН заявили, что в мае и июне температура на Земле ожидается выше нормы

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Температура на поверхности суши и океанов в мае и июне ожидается выше средних значений. Об этом сообщила во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"Более теплая, чем средние значения, температура морской поверхности на значительной территории Земного шара в мае и июне, как ожидается, приведет к превышению нормы [температуры] на суше, особенно в тропических широтах и на значительной части Северного полушария", - отметила ВМО в распространенном в Женеве информационном бюллетене. По словам ее экспертов, этому способствует "глобальная тенденция к потеплению".

Этот прогноз основан на "моделировании глобальных прогнозов аккредитованными при ВМО центрами по всему миру", уточняется в сообщении.

ВМО напомнила, что природный феномен Эль-Ниньо, который обычно имеет "согревающий эффект", в мае и июне будет находиться в пределах средних значений. Тем не менее, несмотря на это, "средние температуры на поверхности [Земли] движутся к почти рекордным уровням".

Как заявил в связи с публикацией прогноза ВМО ее генеральный секретарь Петтери Таалас, даже в условиях нынешнего "нейтрального" Эль-Ниньо температура в мае и июне ожидается выше, чем в прошлом году. Температура воздуха и поверхностного слоя моря, а также нагрев океанов "выросли вследствие изменения климата, и это сильно влияет на экстремальные явления, такие как тропические циклоны и ливни", отметил он.

Глава ВМО также подчеркнул, что в условиях вспышки коронавируса человечество "более, чем когда-либо, нуждается в надежных предсказаниях погоды и долгосрочных прогнозах климата, поскольку температуры и осадки оказывают большое воздействие на ключевые сектора экономики и системы здравоохранения, которые поставлены на грань коллапса из-за пандемии".