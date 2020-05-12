В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями. Об этом заявил во вторник на заседании оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С 23 мая режим и самоизоляции и сам карантин внутри муниципальных образований прекращает действие. Карантин в крае сохраняется, он будет действовать, распространятся на межмуниципальное сообщение и на въезд в край", - сказал Кондратьев.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, пребывающих на Кубань из других субъектов РФ граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию.