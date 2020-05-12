В Испании от имени 3 тыс. родственников жертв пандемии подали иск против правительства

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Группа адвокатов подала иск в Верховный суд (ВС) Испании против членов правительства страны из-за недовольства их действиями по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила корпорация RTVE .

По ее информации, юристы представляют интересы более 3,2 тыс. родственников умерших из-за заболевания. Они обвиняют кабмин в причинении смерти по неосторожности. В иске говорится о "безответственном и небрежном бездействии" членов правительства при урегулировании кризиса. Кроме того, близкие жертв пандемии считают, что кабмин "решил поставить свои интересы выше здоровья людей", поскольку, несмотря на выявленные случаи заражения коронавирусом, в стране не были отменены митинги и манифестации в начале марта.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено более 228 тыс. инфицированных, 26 920 пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Сейчас уровень распространения коронавируса в Испании снижается. В этой связи правительство постепенно смягчает ограничительные меры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.