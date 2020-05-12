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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 40% учащихся в Китае вернулись к занятиям после эпидемии коронавируса

Представитель Министерства образования КНР Ван Дэнфэн отметил, что вузы также возобновили работу в большинстве регионов КНР

ПЕКИН, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 100 млн учащихся в Китае вернулись к занятиям после ослабления ограничительных мер на фоне улучшения эпидемической ситуации. Как сообщил во вторник на пресс-конференции представитель Министерства образования КНР Ван Дэнфэн, это около 40% от общего числа учащихся в стране.

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"Более 100 млн учащихся внутри Китая вернулись к занятиям после эпидемии коронавируса, что составляет 39%, почти 40%, от общего числа учащихся в стране", - сказал он.

По словам Ван Дэнфэна, "из них 21,61 млн - ученики старших классов школы, 3,27 млн - учащиеся профессиональных училищ, 31,48 млн - ученики 7-9 классов, 43,84 млн - учащиеся начальной школы, 4,68 млн - ученики дошкольных учреждений".

"Что касается высших учебных заведений, то 2,907 млн студентов вернулись к занятиям", - продолжил представитель министерства. Он также отметил, что вузы возобновили работу в большинстве регионов КНР. Исключение составляют Пекин, а также провинции Хэбэй на севере КНР, центральная провинция Хубэй (бывший эпицентр вспышки коронавируса в Китае) и граничащая с РФ северо-восточная провинция Хэйлунцзян.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В Китае за весь период эпидемии зафиксировано почти 83 тыс. заразившихся, умерли свыше 4,6 тыс., более 78 тыс. выздоровели.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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