В Новгородской области все детсады возобновят работу в штатном режиме с июня

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Все детские сады в Новгородской области возобновят работу в штатном режиме с начала июня, сообщила ТАСС региональный министр образования Евгения Серебрякова во вторник.

Все детские сады региона из-за ситуации с коронавирусом перешли на работу в формате дежурных групп с 30 марта.

"Понимаем, что постепенно страна выводится из периода нерабочих дней, людям нужно выходить на работу, поэтому приняли решение с 1 июня открывать детские сады области. До 1 июня пока в том же режиме работаем, то есть с дежурными группами", - сказала она.

Собеседница агентства при этом пояснила, что сейчас работают дежурные группы в 107 детских садах региона, в них занимаются более 1 700 детей. По словам Серебряковой, дальнейший процесс возобновления работы дошкольных учреждений в регионе будет поэтапным. "Какое-то количество детских садов мы откроем до июня, но не все. А с 1 июня будут открыты все 100% детских садов", - добавила министр.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в Новгородской области в общей сложности работают 183 организации дошкольного образования, в них до пандемии занималось более 35 тыс. детей.