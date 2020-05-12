На Кубани коронавирусом заразились более 400 медиков

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Диагноз COVID-19 подтвержден более чем у 400 медицинских работников на Кубани, трое в результате заражения коронавирусом умерли, сообщил в ходе заседания оперативного штаба Краснодарского края министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

"У нас 431 - медработники, у которых положительных анализ [на коронавирус]. Из них всего выписано 45 человек. К сожалению, у нас три врача, которые умерли", - сказал Филиппов.

Он добавил, что летальные случаи зафиксированы в Усть-Лабинском районе и Краснодаре.