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75-летие Победы
Обновлено 

Организаторы "Бессмертного полка" передадут СК данные тех, кто загружал фото нацистов

В результате нескольких хакерских атак были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" планируют передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров вермахта. Об этом в ходе пресс-конференции онлайн во вторник сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской

"Благодаря службе безопасности наших сайтов и самого проекта шествия "Бессмертного полка онлайн" мы зафиксировали все ip-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что прежде чем закончится этот проект <…> этот перечень ip-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник", - сказал он.

"Платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен", - сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Она уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции. "646 уникальных ip-адресов использовали для атак, где-то 64 процента - это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27 процентов - территория Северной Америки и 3 процента - Азии. Были атаки и с территории РФ", - добавила она.

В свою очередь председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова отметила, что сайт волонтерыпобеды.рф 9 мая также подвергся хакерской атаке. "Она началась где-то с 8 часов утра и продолжилась до 18 часов, и в самый пик одновременно на сайт поступило порядка 123 тыс. запросов. Но, несмотря на это, волонтеры продолжили свою работу", - сказала она.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" идет на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko.

В новость были внесены изменения (15:11 мск) - исправлены заголовок и лид, верно - тех, кто загружал фото нацистов.

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Россия75-летие Победы
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