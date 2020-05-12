Эксперт рассказала, какие маски и перчатки лучше носить в период пандемии

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Одноразовые медицинские маски и тканевые хлопчатобумажные перчатки менее травматичны для кожи лица и рук. Респираторы и нитриловые перчатки могут привести к раздражению и дерматитам, это нужно учитывать при выборе средств защиты от коронавируса, сказала ТАСС во вторник доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

"Любой материал при плотном прилегании к коже и механическом воздействии вызывает нарушение целостности кожного покрова и может провоцировать покраснения, шелушения и трещины. В условиях необходимости носить средства защиты лучшим вариантом будут одноразовые маски, поскольку с использованием многоразовых растет вероятность возникновения вторичной инфекции, а резиновая окантовка респираторов может вызвать раздражение и аллергический дерматит", - отметила Галлямова.

Дерматолог рекомендует уделять внимание гигиене кожи и использовать очищающие пенки. Обладателям жирного типа кожи стандартного двухразового очищения будет недостаточно, процедуру лучше проводить трижды в день.

"Следует использовать различные увлажняющие средства, которые восполняют водно-липидную мантию кожи и предотвращают проникновение аллергенов и вторичной инфекции. Если раздражение возникло, то первая помощь - средства с цинком, поскольку он снимает раздражение, а также средства, рекомендованные грудным детям при потничках", - рассказала Галлямова. "Если присоединилась вторичная инфекция или есть склонность к этому, то вечером перед сном надо протирать воспаленные участки такими антисептическими средствами, как хлоргексидин и мирамистин. Если же образовалась гнойничковая инфекция, то лучше не экспериментировать и идти к врачу", - добавила специалист.

Среди средств защиты для рук врач рекомендует отдать предпочтение тканевым. "Материалы, которые не "дышат", будут вызывать эффект теплицы, а это повышает проницаемость кожи для аллергенов и дает благодатную почву для роста различных вирусов и бактерий", - пояснила она.

Тем, кто вынужден использовать нитриловые перчатки, следует обратить внимание на защитные кремы, которые будут создавать на поверхности рук непроницаемую пленку и уменьшат проникновение аллергенов. "Учитывая, что мы сейчас часто моем руки, я рекомендую поставить увлажняющее средство прямо на раковину, чтобы наносить его регулярно после мытья рук", - сказала Галлямова.

Обязательная защита

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России вводится масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.