Комплексы по обследованию на коронавирус начали работу на границе Адыгеи и Кубани

МАЙКОП, 12 мая. /ТАСС/. Мобильные лабораторные комплексы со вторника приступили к работе в двух населенных пунктах Адыгеи, расположенных возле Краснодара. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение" Заурдин Атажахов.

"С утра в поселках Энем и Яблоновский начали тестировать жителей наших населенных пунктов два лабораторных мобильных комплекса. До конца недели стоит задача провести обследование на коронавирус. Акцент делаем на людях, которые работают в Краснодаре, а также медработниках", - сказал он.

Тестирование в мобильных лабораториях осуществляется бесплатно, жители республики при себе должны иметь паспорта и страховые полисы. Первыми клиентами комплексов стали сотрудники органов местного самоуправления населенных пунктов, ежедневно контактирующие с большим числом людей, добавил Атажахов.

Ранее сообщалось, что первым населенным пунктом, где заработали мобильные комплексы, стал неблагополучный по эпидобстановке город Адыгейск. За несколько дней работы обследование прошли более 550 человек, выявлено и подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба республики, в регионе на лечении с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом находятся 166 человек. С начала пандемии общее количество выздоровевших от COVID-19 в регионе составило 146 человек, умерли семь человек.