Историк: "Бессмертный полк онлайн" ввел в научный оборот новые имена

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Общероссийская акция "Бессмертный полк онлайн" ввела в научный оборот новые имена защитников Родины, при этом собранной информацией смогут воспользоваться исследователи Великой Отечественной войны. Об этом во вторник в ходе онлайн пресс-конференции сообщила декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, председатель общественного совета Главного архивного управления Москвы, заместитель руководителя дирекции Года памяти и славы Елена Малышева.

"То, что сделано в этом году, по сути - "банк памяти", и его значение, в том числе, с исторической точки зрения, с точки зрения введения в научный оборот неизвестных фактов, имен и фамилий, персонифицированных историй Великой Отечественной войны, очень велико. Я думаю, что историки будут не раз к нему обращаться в ходе изучения войны, для понимания масштабов и жертв, которые были принесены ради Великой Победы", - сказала она.

По словам Малышевой, благодаря акции у населения пробудился интерес к истории своих семей. "Население восстанавливает истории своих семей, потому что фотографии, которые размещаются, не всегда бывают в хорошем качестве, но, вместе с тем, есть фотографии, с любовью обработанные, которые стали достоянием семьи и сохраняются. Это очень отрадно, потому что очень небольшой процент [анкет] не содержит фотографий героев, значит, были проведены поисковые работы, чтобы эту память сохранить", - подчеркнула историк.

Она добавила, что "Бессмертный полк онлайн" стал очень важным и ответственным мероприятием по сохранению исторической памяти и донесению до всех достоверной информации о Великой Отечественной войне.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" продолжается на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент, чтобы увидеть своего родного или близкого человека.