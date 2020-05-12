{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Историк: "Бессмертный полк онлайн" ввел в научный оборот новые имена

Декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева отметила, что историки будут не раз обращаться к собранным данным в ходе изучения войны "для понимания масштабов и жертв, которые были принесены ради Великой Победы"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Общероссийская акция "Бессмертный полк онлайн" ввела в научный оборот новые имена защитников Родины, при этом собранной информацией смогут воспользоваться исследователи Великой Отечественной войны. Об этом во вторник в ходе онлайн пресс-конференции сообщила декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ, председатель общественного совета Главного архивного управления Москвы, заместитель руководителя дирекции Года памяти и славы Елена Малышева.

"То, что сделано в этом году, по сути - "банк памяти", и его значение, в том числе, с исторической точки зрения, с точки зрения введения в научный оборот неизвестных фактов, имен и фамилий, персонифицированных историй Великой Отечественной войны, очень велико. Я думаю, что историки будут не раз к нему обращаться в ходе изучения войны, для понимания масштабов и жертв, которые были принесены ради Великой Победы", - сказала она.

По словам Малышевой, благодаря акции у населения пробудился интерес к истории своих семей. "Население восстанавливает истории своих семей, потому что фотографии, которые размещаются, не всегда бывают в хорошем качестве, но, вместе с тем, есть фотографии, с любовью обработанные, которые стали достоянием семьи и сохраняются. Это очень отрадно, потому что очень небольшой процент [анкет] не содержит фотографий героев, значит, были проведены поисковые работы, чтобы эту память сохранить", - подчеркнула историк.

Она добавила, что "Бессмертный полк онлайн" стал очень важным и ответственным мероприятием по сохранению исторической памяти и донесению до всех достоверной информации о Великой Отечественной войне.

Общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые в истории полностью проходит в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" продолжается на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент, чтобы увидеть своего родного или близкого человека.

 

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В России в первом квартале 2020 года нет роста смертности от болезней органов дыхания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС