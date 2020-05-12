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Госдума меняет порядок отсчета срока судопроизводства по уголовным делам

Срок уголовного судопроизводства теперь отсчитывается со дня подачи потерпевшим заявления или с момента начала уголовного преследования, если речь идет о подозреваемом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому разумный срок уголовного судопроизводства отсчитывается со дня подачи потерпевшим заявления или с момента начала уголовного преследования, если речь идет о подозреваемом.

Согласно действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК), под разумным сроком уголовного судопроизводства подразумевается период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента его прекращения или вынесения приговора. При этом при определении данного срока учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства.

Однако, согласно постановлению Конституционного суда, статья УПК о сроках судопроизводства не соответствует основному закону страны, так как она позволяет не учитывать период со дня подачи заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении в случаях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приговора.

Законопроектом предлагается уточнить, что уголовное судопроизводство начинается со "дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего либо для лица, подлежавшего признанию потерпевшим, - со дня подачи заявления, сообщения о преступлении". При определении разумного срока дела должны будут дополнительно учитываться такие факторы, как "своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, своевременность заявления о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки сообщения о преступлении".

Госдума также приняла в первом чтении сопутствующий законопроект о поправках в Кодекс административного судопроизводства РФ. Им предлагается внести уточнение о том, что в административном исковом заявлении должен быть указан период судопроизводства, за который должна быть присуждена компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и который исчисляется со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до момента прекращения уголовного преследования или вынесения судом обвинительного приговора.

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