В Башкирии приняли закон о штрафах за отсутствие масок и перчаток в общественных местах

УФА, 12 мая. /ТАСС/. Предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей введут в Башкирии за отсутствие маски и перчаток в общественных местах. Соответствующий закон во вторник приняли депутаты, сообщает пресс-служба парламента республики.

"В соответствии с принятым законом граждане могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей. Этим же законом установлены штрафы для должностных и юридических лиц за нарушение республиканских нормативных актов о введении и обеспечении режима повышенной готовности", - сказано в сообщении.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей. Закон направлен на подпись главе Башкирии, добавили в пресс-службе.

Начиная с 12 мая, жители республики могут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий, таких как ношение масок и перчаток, социального дистанцирования. При этом лицам старше 65 лет запрещено покидать места проживания с 18:00 до 06:00, школьникам - с 20:00 до 14:00.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.