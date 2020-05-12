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Пожар в больнице в Петербурге
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В КРЭТ опровергли сообщения о приостановке поставок аппаратов ИВЛ

В Ростехе сообщили, что поставленные больницам аппараты прошли все необходимые проверки, нареканий к их безопасности не было

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") опровергло информацию о приостановке поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральского приборостроительного завода, один из которых загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе КРЭТ.

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"В КРЭТ опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов ИВЛ в учреждения здравоохранения. Информация не соответствует действительности, поставки продолжаются в плановом режиме", - сказал собеседник агентства.

 В пресс-службе подчеркнули, что поставленные российским больницам аппараты искусственной вентиляции легких под маркой "Авента" прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. За восемь лет поставок нареканий к аппаратам не было, заявили в концерне.

"Отметим, что поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально", - сообщили в концерне. В КРЭТ отметили, что эти аппараты поставляются в лечебные учреждения с 2012 года. "Нареканий к их безопасности не было", - заявили в концерне.

КРЭТ разбирается в причинах произошедшего в больницах, рассматривая разные версии возникновения пожара. "Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности", - отметили в КРЭТ. "Призываем СМИ и другие заинтересованные стороны не делать поспешные выводы и дождаться результатов официальных проверок", - заявили в концерне.

В свою очередь в Ростехе также подтвердили, что поставленные аппараты прошли все необходимые проверки.

Проверка безопасности аппаратов

Ранее заведующий отделением общей реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Владимир Сулима заявил, что аппараты ИВЛ "Авента-М", один из которых, по предварительным данным, загорелся во вторник утром в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, не будут использоваться в данном медицинском учреждении до окончания расследования.

Росздравнадзор сообщил, что проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Проверка коснется и условий эксплуатации аппаратов ИВЛ.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматривается несколько версий, почему произошло возгорание аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге: короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

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РоссияПожар в больнице в Петербурге
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