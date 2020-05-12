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Суд в Москве оштрафовал Меладзе на 10 тыс. рублей за неуплату штрафа за парковку

В суде рассказали, что певцу регулярно выписывают штрафы за нарушения ПДД, но он их не оплачивает

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мировой участок в Хорошевского суда Москвы оштрафовал певца и продюсера Валерия Меладзе на 10 тыс. рублей за то, что тот отказался оплачивать штраф за парковку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд во вторник оштрафовал Меладзе на 10 тыс. рублей за неуплату в срок административного штрафа в размере 5 тыс. рублей, наложенного в конце августа прошлого года за размещение транспортного средства на платной парковке без осуществления оплаты", - сказали в суде.

Там добавили, что Меладзе регулярно выписывают штрафы за нарушения ПДД, но тот их не оплачивает. "С лета 2019 года у него накопилось задолженностей по штрафам на 42 тыс. рублей", - отметили в суде.

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