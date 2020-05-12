Подтопления населенных пунктов и дорог ожидаются в Архангельской и Вологодской областях

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Рост уровня воды в реках и подтопления населенных пунктов и дорог ожидаются в ближайшие дни в Архангельской и Вологодской областях из-за сильных осадков. Об этом во вторник ТАСС сообщили в региональных главках МЧС России.

"С 12 мая у нас ожидаются сильные дожди, поэтому, возможно, будут новые подтопления в западных районах области. Поэтому особые режимы сохранены: в Верховажском районе продолжает действовать режим ЧС, в Усть-Кубинском - повышенная готовность", - сказали в пресс-службе главка МЧС по Вологодской области.

Как сообщил на оперативном совещании и.о. председателя комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Дмитрий Чернышев, на данный момент подтоплены 16 придомовых территорий в селе Устье и один участок дороги в Усть-Кубинском районе, а также один низководный мост в Сокольском районе. По данным Чернышева, в результате сильных дождей с 4 по 7 мая уровень воды в отдельных местах превысил многолетние значения на 3,5 м.

Паводком повреждены также 39 региональных и местных дорог, сообщил на совещании начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. "Пострадали 26 региональных дорог и 13 дорог местного значения в 11 районах. Сейчас на 25 дорогах работы уже выполнены, проезд полностью восстановлен. На 14 дорогах в шести районах проезд затруднен или отсутствует полностью, потому что уровень воды не понизился, чтобы можно было приступить к восстановлению. Как он снизится и просохнет дорожное полотно, дорожники оперативно приступят [к работам], они ставят дополнительные водоотводы, делают отсыпку. Все дорожные организации [находятся] в режиме повышенной готовности, в связи с ожидаемыми дождями держим ситуацию на контроле", - сказал Накрошаев.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил полностью обеспечить жизнедеятельность отрезанных населенных пунктов, пока проезды не будут восстановлены.

Волна паводка в Архангельской области

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, сильные осадки во вторник и среду ожидаются в ряде районов Архангельской области. "На северо-востоке региона ожидаются сильные осадки, на востоке с мокрым снегом", - сказала собеседница агентства.

Наиболее сложная ситуация в регионе складывается в Пинежском и Котласском районах. "По Пинежскому району произошло подтопление двух населенных пунктов: в Шардонеми пострадали 30 придомовых территорий, в Кевроле - 70, на месте работают спасатели Архангельской областной службы спасения. В Пинежском районе достигли максимума [уровня воды] сегодня ночью, дня два будет сохраняться такая ситуация, далее пойдет на спад. Данная волна идет в Холмогорский район по Пинеге, числу к 14-му она подойдет к муниципальному образованию "Белогорское", - сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Никита Горяев. С Пинежским районом нет транспортного сообщения из-за затопления трех мостов на дороге Архангельск - Пинега - Мезень через реки Чуплегу, Тиньгу и Чусу.

В Котласе из-за паводка подтоплены 24 придомовых территории, в Котласском районе нарушено транспортное сообщение с 12 населенными пунктами из-за подтопления дороги Сольвычегодск - Яренск. "Для доставки людей и техники работают паромные переправы и скоростное судно типа "Заря", - добавил Горяев. В Котласском районе уровни воды продолжают повышаться. В Шенкурском районе они начали снижаться, остаются подтопленными несколько придомовых территорий в двух деревнях, вода полностью ушла с федеральной трассы М-8 Архангельск - Москва, проезд по ней свободный. Всего в области в период паводка 2020 года оказалось затоплено около 130 участков дорог, чего, по данным центра управления движением Архангельскавтодора, не наблюдалось последние 10 лет.

Максимальные уровни в Коми

В Республике Коми ситуация постепенно стабилизируется, но подтопления сохраняются в пяти муниципалитетах, в трех действует режим ЧС. Как сообщили ТАСС в администрации города Ухты, на 12 мая в зоне подтопления находятся 39 домов, в которых проживает 89 человек, в том числе 16 детей. Большинство разместились у родственников, некоторые в гостинице "Тиман", они обеспечены трехразовым питанием.

Также подтоплены торговые организации, цех Сосногорского хлебозавода, гостиница (размещение в ней не производилось с начала режима самоизоляции и карантинных мероприятий), Свято-Николаевский храм. "На 08:00 11 мая уровень воды в реке Ухте составил 639 см при критическом [уровне] в 590 см, но за минувшую ночь уровень воды снизился на 14 см. Вода начинает уходить с высоких участков, с подтопленных участков объектов экономики, однако большая часть жилых домов все еще находится в воде, проход и проезд к ним невозможен. Наблюдаемый уровень воды превысил критерий, зафиксированный в 2019 году (663 см), и является одним из самых максимальных за всю историю гидрологических наблюдений", - сообщили ТАСС в администрации Ухты.

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба встретился с жителями подтопленных домов в Ухте. Присутствовавший на встрече мэр Ухты Магомед Османов отметил, что после схода воды комиссия администрации обойдет все пострадавшие дома и коллегиально решит, какая помощь будет оказана каждому домохозяйству. К утру вторника было восстановлено транспортное сообщение с поселком Тобысь, где 8 мая размыло участок автодороги Ухта - Тобысь.

На реке Печоре идет быстрое продвижение ледохода, значительно быстрее, чем в 2019 году. Граница местного ледохода находится в 136 км от Нарьян-Мара. Как сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа, из-за быстрого подъема воды 13 мая будет демонтирован мост через реку Куя. Работы могут начаться раньше в случае резкого роста уровня [воды]. Мост обеспечивает транспортное сообщение между Нарьян-Маром и поселком Красное, где проживает около 2 тыс. человек. Каждый год мост снимают перед ледоходом, чтобы пролетные строения не смыло водой.