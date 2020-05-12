{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подтопления населенных пунктов и дорог ожидаются в Архангельской и Вологодской областях

Синоптики прогнозируют сильные осадки в этих регионах

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. /ТАСС/. Рост уровня воды в реках и подтопления населенных пунктов и дорог ожидаются в ближайшие дни в Архангельской и Вологодской областях из-за сильных осадков. Об этом во вторник ТАСС сообщили в региональных главках МЧС России.

"С 12 мая у нас ожидаются сильные дожди, поэтому, возможно, будут новые подтопления в западных районах области. Поэтому особые режимы сохранены: в Верховажском районе продолжает действовать режим ЧС, в Усть-Кубинском - повышенная готовность", - сказали в пресс-службе главка МЧС по Вологодской области.

Как сообщил на оперативном совещании и.о. председателя комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Дмитрий Чернышев, на данный момент подтоплены 16 придомовых территорий в селе Устье и один участок дороги в Усть-Кубинском районе, а также один низководный мост в Сокольском районе. По данным Чернышева, в результате сильных дождей с 4 по 7 мая уровень воды в отдельных местах превысил многолетние значения на 3,5 м.

Паводком повреждены также 39 региональных и местных дорог, сообщил на совещании начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. "Пострадали 26 региональных дорог и 13 дорог местного значения в 11 районах. Сейчас на 25 дорогах работы уже выполнены, проезд полностью восстановлен. На 14 дорогах в шести районах проезд затруднен или отсутствует полностью, потому что уровень воды не понизился, чтобы можно было приступить к восстановлению. Как он снизится и просохнет дорожное полотно, дорожники оперативно приступят [к работам], они ставят дополнительные водоотводы, делают отсыпку. Все дорожные организации [находятся] в режиме повышенной готовности, в связи с ожидаемыми дождями держим ситуацию на контроле", - сказал Накрошаев.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил полностью обеспечить жизнедеятельность отрезанных населенных пунктов, пока проезды не будут восстановлены.

Волна паводка в Архангельской области

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, сильные осадки во вторник и среду ожидаются в ряде районов Архангельской области. "На северо-востоке региона ожидаются сильные осадки, на востоке с мокрым снегом", - сказала собеседница агентства.

Наиболее сложная ситуация в регионе складывается в Пинежском и Котласском районах. "По Пинежскому району произошло подтопление двух населенных пунктов: в Шардонеми пострадали 30 придомовых территорий, в Кевроле - 70, на месте работают спасатели Архангельской областной службы спасения. В Пинежском районе достигли максимума [уровня воды] сегодня ночью, дня два будет сохраняться такая ситуация, далее пойдет на спад. Данная волна идет в Холмогорский район по Пинеге, числу к 14-му она подойдет к муниципальному образованию "Белогорское", - сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Никита Горяев. С Пинежским районом нет транспортного сообщения из-за затопления трех мостов на дороге Архангельск - Пинега - Мезень через реки Чуплегу, Тиньгу и Чусу.

В Котласе из-за паводка подтоплены 24 придомовых территории, в Котласском районе нарушено транспортное сообщение с 12 населенными пунктами из-за подтопления дороги Сольвычегодск - Яренск. "Для доставки людей и техники работают паромные переправы и скоростное судно типа "Заря", - добавил Горяев. В Котласском районе уровни воды продолжают повышаться. В Шенкурском районе они начали снижаться, остаются подтопленными несколько придомовых территорий в двух деревнях, вода полностью ушла с федеральной трассы М-8 Архангельск - Москва, проезд по ней свободный. Всего в области в период паводка 2020 года оказалось затоплено около 130 участков дорог, чего, по данным центра управления движением Архангельскавтодора, не наблюдалось последние 10 лет.

Максимальные уровни в Коми

В Республике Коми ситуация постепенно стабилизируется, но подтопления сохраняются в пяти муниципалитетах, в трех действует режим ЧС. Как сообщили ТАСС в администрации города Ухты, на 12 мая в зоне подтопления находятся 39 домов, в которых проживает 89 человек, в том числе 16 детей. Большинство разместились у родственников, некоторые в гостинице "Тиман", они обеспечены трехразовым питанием.

Также подтоплены торговые организации, цех Сосногорского хлебозавода, гостиница (размещение в ней не производилось с начала режима самоизоляции и карантинных мероприятий), Свято-Николаевский храм. "На 08:00 11 мая уровень воды в реке Ухте составил 639 см при критическом [уровне] в 590 см, но за минувшую ночь уровень воды снизился на 14 см. Вода начинает уходить с высоких участков, с подтопленных участков объектов экономики, однако большая часть жилых домов все еще находится в воде, проход и проезд к ним невозможен. Наблюдаемый уровень воды превысил критерий, зафиксированный в 2019 году (663 см), и является одним из самых максимальных за всю историю гидрологических наблюдений", - сообщили ТАСС в администрации Ухты.

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба встретился с жителями подтопленных домов в Ухте. Присутствовавший на встрече мэр Ухты Магомед Османов отметил, что после схода воды комиссия администрации обойдет все пострадавшие дома и коллегиально решит, какая помощь будет оказана каждому домохозяйству. К утру вторника было восстановлено транспортное сообщение с поселком Тобысь, где 8 мая размыло участок автодороги Ухта - Тобысь.

На реке Печоре идет быстрое продвижение ледохода, значительно быстрее, чем в 2019 году. Граница местного ледохода находится в 136 км от Нарьян-Мара. Как сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа, из-за быстрого подъема воды 13 мая будет демонтирован мост через реку Куя. Работы могут начаться раньше в случае резкого роста уровня [воды]. Мост обеспечивает транспортное сообщение между Нарьян-Маром и поселком Красное, где проживает около 2 тыс. человек. Каждый год мост снимают перед ледоходом, чтобы пролетные строения не смыло водой.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичУйба, Владимир ВикторовичРоссияАрктика сегодняАрхангельская областьВологодская областьКоми
Реклама на ТАСС
Голикова поручила Минздраву содействовать в выяснении причин пожара в больнице Петербурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС