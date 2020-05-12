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Пандемия коронавируса нового типа

Папа Римский призвал мировых лидеров инвестировать в здравоохранение

Понтифик отметил, что во многих странах пандемия выявила много недостатков в этой сфере

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск обратился к главам всех государств с просьбой инвестировать в здравоохранение, отметив, что во многих странах распространение коронавирусной инфекции выявило массу недостатков в этой сфере. Заявление понтифика по случаю Международного дня медицинской сестры во вторник распространила пресс-служба Святого престола.

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"Во многих странах пандемия выявила много недостатков в сфере здравоохранения. В связи с этим я обращаюсь к главам стран по всему миру с призывом инвестировать в здравоохранение как в главное всеобщее благо, укреплять медструктуры и привлекать больше медсестер, чтобы гарантировать каждому должную медицинскую помощь", - подчеркнул Франциск.

Итальянское правительство обещало выплатить единовременную премию в размере €1 тыс. медработникам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом.

Теги
Франциск (Папа Римский)Пандемия коронавируса нового типа
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