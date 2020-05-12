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Пандемия коронавируса нового типа
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Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Представитель Кремля сообщил, что очно контактировал с президентом больше месяца назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.

"Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. - Лечусь".

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Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. "Больше месяца [назад]", - ответил представитель Кремля на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.

Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал "Незыгарь".

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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