Дмитрий Песков заразился коронавирусом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
"Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. - Лечусь".
Песков сообщил ТАСС, что не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца. "Больше месяца [назад]", - ответил представитель Кремля на вопрос, когда он последний раз лично контактировал с президентом.
Ранее о подозрении на коронавирус у пресс-секретаря президента сообщил Telegram-канал "Незыгарь".
Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.