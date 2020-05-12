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Суд отпустил задержанного в Петербурге по делу об утечке данных из ФТС

Виталий Седунов подозревается в даче взятки в размере 25 тыс. рублей таможенному инспектору за копирование информации о декларировании товаров в зоне Балтийской таможни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отказал следователям в требовании заключить в СИЗО Виталия Седунова, задержанного по делу об утечке данных из базы Федеральной таможенной службы (ФТС), освободив его. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд следствию отказал. Освободил Седунова из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.

Ранее в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ и Северо-Западном таможенном управлении сообщали, что ведомствами был раскрыт канал хищения данных из системы ФТС группой лиц и дальнейшая их продажа, в том числе через интернет. Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, даче и получении взятки.

Как пояснили в пресс-службе судов города, Седунов подозревается в даче взятки. Он лично передал таможенному инспектору не менее 25 тыс. рублей за копирование информации о декларировании товаров в зоне Балтийской таможни.

На суде Седунов также возражал против заключения его в СИЗО и сообщил, что готов сотрудничать с органами следствия.

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РоссияСанкт-Петербург
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