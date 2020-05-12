Васильев: в Дагестане заболеваемость пневмонией выросла в апреле более чем на 30%

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Рост заболеваемости вирусной пневмонией в Дагестане в апреле 2020 года составил 33,6% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил в эфире регионального телеканала "РГВК Дагестан" глава республики Владимир Васильев.

На сегодня в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, республика находится на пятом месте среди регионов России по этому показателю. Кроме того, по данным Минздрава региона, в республике фиксируются возникновения очагов заболеваемости пневмонией.

"На сегодня у меня за апрель, по данным ФОМС, по сравнению с предыдущим апрелем рост вирусной пневмонии - 33,6%. Это на 28 апреля", - сказал Васильев.

Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению. По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике зафиксировано 116 новых случаев заражения, с начала пандемии 1008 человек выздоровели, 23 человека умерли.