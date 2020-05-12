Гендиректор ВОЗ поинтересовался у Лукашенко ситуацией с пандемией

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы узнать об обстановке, которая складывается в республике с распространением коронавирусной инфекции, и заявил о готовности ВОЗ оказать помощь в случае необходимости. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе белорусского лидера по итогам телефонного разговора, который был инициирован руководством ВОЗ.

"Глава Всемирной организации здравоохранения попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать", - сказано в сообщении.

Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. "Глава ВОЗ поблагодарил президента и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен", - сказано в сообщении. Лукашенко поблагодарил Гебрейесуса за приезд экспертов, тот в свою очередь выразил благодарность за прием специалистов и "созданные условия для работы, выразив намерение и дальше поддерживать Беларусь".

Президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в страну после окончания пандемии. Лукашенко рассказал о работе системы здравоохранения в целом, избранных страной стратегии и тактике в противодействии распространению вируса. При этом он акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание, а главной задачей власти Белоруссии видят недопущение скачка уровня смертности.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии приближается к 24 тыс. В республике карантин не введен. Вопреки предостережениям ВОЗ, с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, 9 мая в Минске состоялся масштабный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась кампания по выборам президента, назначенных на 9 августа.

Эксперты ВОЗ настоятельно рекомендовали белорусским властям усилить меры социального дистанцирования и отказаться от проведения массовых мероприятий, не допускать большого скопления людей. Белорусские специалисты прогнозируют пик заболеваемости на двадцатые числа мая. В республике начал действовать "народный карантин", многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.