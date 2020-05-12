Жители Гонконга начали получать от правительства многоразовые защитные маски

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Почтовая служба Гонконга начала доставлять населению высококачественные защитные маски многоразового использования. Местные власти обещали предоставить такие средства защиты всем 7,5 млн жителям этого специального административного района Китая.
Корреспондент ТАСС смог получить такую маску с доставкой на дом менее чем через неделю со дня регистрации на специальном сайте. К ней прилагается инструкция на китайском и английском языках. Разработанную местными специалистами маску CuMask+, с частицами меди и шестью слоями защиты, можно стирать до 60 раз.
Этим поспешили воспользоваться и спекулянты. Они уже выставили маски на продажу через интернет-сайты по цене 200 гонконгских долларов ($26) за штуку.
Некоторые жители сочли эту инициативу властей несколько запоздалой, поскольку многие уже сделали свои запасы одноразовых масок, а ситуация с распространением вируса стабилизировалась. В Гонконге уже более трех недель не фиксировалось новых локальных случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет на сегодняшний день 1 047 человек, четыре из них умерли.
С учетом этой позитивной тенденции местные власти согласились пойти на смягчение ограничительных мер. Госслужащие вернулись в офисы, в городе открылись музеи, библиотеки, бары, кинотеатры, спортплощадки и салоны красоты. Местным жителям также разрешили собираться группами до восьми человек, но людей без масок на улицах почти не видно.