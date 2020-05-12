Жители Гонконга начали получать от правительства многоразовые защитные маски

Корреспондент ТАСС смог получить такую маску с доставкой на дом менее чем через неделю со дня регистрации на специальном сайте. К ней прилагается инструкция на китайском и английском языках. Разработанную местными специалистами маску CuMask+, с частицами меди и шестью слоями защиты, можно стирать до 60 раз.

Этим поспешили воспользоваться и спекулянты. Они уже выставили маски на продажу через интернет-сайты по цене 200 гонконгских долларов ($26) за штуку.

Некоторые жители сочли эту инициативу властей несколько запоздалой, поскольку многие уже сделали свои запасы одноразовых масок, а ситуация с распространением вируса стабилизировалась. В Гонконге уже более трех недель не фиксировалось новых локальных случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет на сегодняшний день 1 047 человек, четыре из них умерли.

С учетом этой позитивной тенденции местные власти согласились пойти на смягчение ограничительных мер. Госслужащие вернулись в офисы, в городе открылись музеи, библиотеки, бары, кинотеатры, спортплощадки и салоны красоты. Местным жителям также разрешили собираться группами до восьми человек, но людей без масок на улицах почти не видно.