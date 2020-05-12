{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Детская оздоровительная кампания в Кировской области может начаться в июне

Министр образования региона Ольга Рысева также отметила, что предполагается усиление медицинского контроля за состоянием здоровья детей и сотрудников в период проведения смен

КИРОВ, 12 мая. /ТАСС/. Начало летней детской оздоровительной кампании в Кировской области запланировано на 1 июня при условии благополучной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила в ходе заседания оперштаба региона министр образования Ольга Рысева.

"С 1 июня возможно начало смен в загородных оздоровительных лагерях при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий: дети принимаются в лагерь при наличии справки об эпидемиологическом окружении, аналогичные меры применяются ко всем сотрудникам лагеря, перед началом работы они должны пройти обязательные карантинные мероприятия. В течение смены не допускается допуск в лагерь родителей, иных посетителей и выезд детей на мероприятия за пределы лагеря", - сказала Рысева.

По ее словам, предполагается также усиление медицинского контроля за состоянием здоровья детей и сотрудников в период проведения смен. Также дети из других регионов в лагеря Кировской области в этом году попасть не смогут.

При этом, по словам главы региона Игоря Васильева, сроки начала смен могут быть пересмотрены. "Порядок подготовки к началу смен правильный. Дальше в зависимости от того, какая будет ситуация, будем смотреть сроки", - уточнил Васильев.

В Кировской области, где за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число случаев заражения составляет 910, с 12 мая разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, также возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом и открытые рынки. Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, с 12 мая граждан обязали носить маски в общественных местах, магазинах и в транспорте.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Среди заразившихся COVID-19 в России доля детей до 17 лет увеличилась почти до 7%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что еще три недели назад эта доля составляла 5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС