Детская оздоровительная кампания в Кировской области может начаться в июне

КИРОВ, 12 мая. /ТАСС/. Начало летней детской оздоровительной кампании в Кировской области запланировано на 1 июня при условии благополучной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила в ходе заседания оперштаба региона министр образования Ольга Рысева.

"С 1 июня возможно начало смен в загородных оздоровительных лагерях при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий: дети принимаются в лагерь при наличии справки об эпидемиологическом окружении, аналогичные меры применяются ко всем сотрудникам лагеря, перед началом работы они должны пройти обязательные карантинные мероприятия. В течение смены не допускается допуск в лагерь родителей, иных посетителей и выезд детей на мероприятия за пределы лагеря", - сказала Рысева.

По ее словам, предполагается также усиление медицинского контроля за состоянием здоровья детей и сотрудников в период проведения смен. Также дети из других регионов в лагеря Кировской области в этом году попасть не смогут.

При этом, по словам главы региона Игоря Васильева, сроки начала смен могут быть пересмотрены. "Порядок подготовки к началу смен правильный. Дальше в зависимости от того, какая будет ситуация, будем смотреть сроки", - уточнил Васильев.

В Кировской области, где за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число случаев заражения составляет 910, с 12 мая разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, также возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом и открытые рынки. Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, с 12 мая граждан обязали носить маски в общественных местах, магазинах и в транспорте.