Скворцова: около 40% медиков, работающих в "красной зоне", имеют психологические проблемы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что порядка 40% медицинских работников, работающих в "красной зоне" с коронавирусными больными имеют проблемы с восприятием стресса, около 10% из них страдают депрессиями, 10% - тревожными состояниями.

"По нашим данным, примерно 40% всех медиков, которые работают в "красной зоне", имеют проблемы уже с восприятием стресса, имеют различные невратизирующие факторы. Примерно 10% из них страдают депрессией, примерно 10% - тревожными состояниями, нарушается ночной сон", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале ведущего Станислава Натанзона.

Скворцова добавила, что такие состояния вызваны выгоранием. "То есть приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия, возникает деперсонализация, когда перестает видеть, ощущать пациента как отдельного индивидуума, возникает ощущение обезликости тех людей, с которыми приходится работать, что, естественно, снижает эффективность работы", - пояснила она.