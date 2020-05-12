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Замминистра здравоохранения заявила, что в регионах не хватает онкологов и реаниматологов

Татьяна Семенова уточнила, что проблемы кадрового обеспечения здравоохранения связаны со сформировавшимися диспропорциями в отрасли

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дефицит врачей по специальностям "анестезиология-реаниматология", "патологическая анатомия", "онкология", "скорая медицинская помощь", "клиническая лабораторная диагностика", "рентгенология", "фтизиатрия", "психиатрия" отмечается в большинстве регионов России. Об этом заявила во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

"Дефицит врачей в большинстве регионов отмечается по таким специальностям, как "анестезиология-реаниматология", "патологическая анатомия", "онкология", "скорая медицинская помощь", "клиническая лабораторная диагностика", "рентгенология", "фтизиатрия", "психиатрия". Хотя за последние 3-4 года по многим из них отмечается положительная динамика численности", - отметила замминистра.

По ее словам, проблемы кадрового обеспечения здравоохранения "связаны не столько с дефицитом врачей и средних медицинских работников по ряду специальностей, сколько со сформировавшимися диспропорциями в отрасли". "Например, дисбалансом в медицинских организациях, расположенных в сельской местности и в городах", - пояснила Семенова.

Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает ликвидацию дефицита врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Эти должности будут укомплектованы на 95%, а к концу 2024 года в России станет почти на 10% больше врачей, подчеркнула замминистра.

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