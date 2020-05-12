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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: санитарная обстановка в России остается достаточно напряженной

При этом глава Роспотребнадзора заявила, что число новых случаев COVID-19 в стране стабильно в течение последних 10 суток

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Санитарная обстановка остается напряженной в России на сегодняшний день в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

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"В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая остановка остается достаточно напряженной. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется", - сообщила она.

При этом Попова сказала, что число новых случаев заражения остается стабильным в течение последних 10 суток. "С 3 мая последние десять суток общее количество... зарегистрированных заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же. То есть десять дней в Российской Федерации мы не видим значимого роста день ко дню при сравнении этих цифр", - заявила она.

Около 41% инфицированных не имеют никаких симптомов. "На сегодняшний день лиц с бессимптомным течением зарегистрирован 41%. То есть из общего количества всех выявленных чуть меньше половины - это люди, у которых не было симптомов на начале или на момент выявления и потом эти симптомы не развивались", - сказала Попова.

Число женщин и мужчин в России среди заразившихся является примерно равным. "Несколько изменилась возрастная структура внутри общего количества заболевших", - добавила она.

Уровень заболеваемости составляет 158 случаев на 100 тыс. человек. "Уровень заболеваемости, который сегодня зарегистрирован в Российской Федерации, а это - 158,3 случая на 100 тысяч человек, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации заболевания у граждан", - сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, такой подход к оценке "наиболее оправданный". "Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране, население которой не превышает 10 млн", - отметила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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