Попова заявила, что коронавирус может сохраняться на поверхностях в течение трех суток

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Коронавирус устойчив в окружающей среде и может сохраняться на поверхностях до 72 часов. Об сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

"Сегодня уже показано и доказано дополнительно, что вирус достаточно устойчив в окружающей среде. Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, это требование по усиленным мерам дезинфекции", - сказала Попова.

Она добавила, что производство тестов для диагностики коронавируса увеличилось. "В РФ значительно расширено количество проводимых тестов. Тестом, важным для постановки диагноза, является ПЦР-тест <...> Количество этих исследований значительно увеличилось. В первую очередь, увеличилось их производство. Сегодня в РФ в неделю производятся тесты для 3 млн исследований", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора назвала минимальной возможность передачи коронавируса от человека к человеку при соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 м и ношении масок. "Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 м до 2 м между двумя людьми при ношении маски практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому", - заявила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.