Коронавирус подтвердили у 20 вернувшихся из Якутии пермских вахтовиков

ПЕРМЬ, 12 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у 20 жителей Пермского края, вернувшихся с вахтовых работ на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Все они проходят лечение, сказано в сообщении на сайте регионального правительства.

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Ранее врио главы Пермского края Дмитрий Махонин распорядился обеспечить доставку в Пермь около 140 жителей региона, работающих вахтовым методом на месторождении в Ленском районе Якутии, где 17 апреля объявили карантин. Первый борт с 86 работниками прибыл 8 мая, после первичного осмотра в самолете их сразу же отправили в обсерватор на двухнедельный карантин.

"Вся группа в средствах индивидуальной защиты была доставлена спецбортом и перевезена в оборудованных автобусах в обсерваторы. Инфицированные вахтовики переведены в медучреждения, остальные остаются в обсерваторе на карантине. Позже им повторно будут проведены тесты", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой. Оставшиеся вахтовики должны прилететь в Пермь в ближайшее время.

Более 2 тыс. вахтовиков вывезли с Чаяндинского месторождения, где властями Якутии объявлен карантин из-за возникновения очага коронавируса, в другие регионы России. Ранее власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек, оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса. Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек.

Всего в Якутии зарегистрировано 606 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 117 человек, умерли четверо. В Пермском крае подтвержден 781 случай заражения, 28 за последние сутки, 413 человек выздоровели, 23 умерли.