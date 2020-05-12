Москалькова просит глав компаний на месторождении в Якутии сообщить о зарплате вахтовиков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит руководство предприятий на Чаяндинском месторождении в Якутии проверить информацию о неполной зарплате вахтовиков в связи с простоем из-за выявленного очага коронавируса. Об этом говорится в обращении омбудсмена в адрес гендиректора ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой" Михаила Сильченко и гендиректора ООО "Газартстрой" Рустема Габдрахманова, которые есть в распоряжении ТАСС.

"В мой адрес поступили обращения о нарушении права на оплату труда работников ООО "Стройтрансгаз Трубопроводстрой" на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (105 км) в Республике Саха (Якутия), в которых сообщается о поступившей информации о том, что работодателем заработная плата с 1 мая этого года будет выплачиваться им в размере, положенном за время простоя по непредвиденным обстоятельствам, а не в полном объеме", - говорится в письме. Аналогичное обращение адресовано гендиректору "Газартстрой".

Эта информация, по данным уполномоченного, вызывает социальную напряженность среди работников. Москалькова просит руководство предприятий сообщить ей о порядке и условиях оплаты труда вахтовиков.

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. На данный момент Роспотребнадзором подтверждено 43 случая заражения коронавирусом на месторождении. Ранее власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса.