Минкомсвязь запустила на портале госуслуг сервис оформления выплат на детей в 10 тыс. руб.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис , через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минкомсвязь России сообщает, что по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на единый портал госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет.