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В Троице-Сергиевой лавре подтвердили информацию о смерти схиархимандрита Рафаила

В монастыре сообщили, что причина его смерти еще не установлена

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Схиархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой лавры Рафаил (Иванов) умер, причина его смерти еще не установлена. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь монастыря иеродиакон Никон (Ригин).

"Отец Рафаил преставился ко Господу. Причина пока не установлена", - сообщил он ТАСС.

Он был пострижен в великую схиму 27 декабря 2019 года, после чего получил имя Рафаил. Сообщения о смерти схиархимандрита появились в социальных сетях 12 мая.

Ранее сайт лавры сообщал о том, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулин) умерли из-за коронавируса.

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