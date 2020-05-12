Попова: ученые считают, что коронавирус останется надолго в мире

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Практически все ученые в мире сходятся во мнении, что коронавирусная инфекция останется на долгий период. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

"Разные позиции сегодня, разные мнения сегодня излагают ученые в разных странах мира по отношению к новой коронавирусной инфекции, но практически все из них сходятся к одному, российские ученые также с этим согласны, выводу - коронавирусная инфекция определена как инфекция, которая останется с нами на достаточно долгий период", - сообщила она.

По мнению Поповой, в связи с этим необходимо выработать целый ряд правил.