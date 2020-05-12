Голикова прокомментировала статью FT о смертности из-за коронавируса в России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия не манипулирует официальной статистикой по уровню летальности из-за коронавирусной инфекции в стране, он действительно в 7,6 ниже, чем в мире в целом. Об этом заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, комментируя публикацию британской газеты Financial Times.

"Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, смотрит и слушает то, что мы обсуждаем. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой", - подчеркнула Голикова.

Она также сообщила, что уровень летальности в Москве в 6,8 раза ниже, чем в мире, подчеркнув, что Москва очень достойно справляется с ситуацией с коронавирусом.

"Москва, как крупный промышленный, крупный транспортный узел, самая первая столкнулась с этой инфекцией, со всеми сложностями, которые были с этим связаны. Но, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню летальности", - сказала она на брифинге в Доме правительства.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждается, что число умерших от коронавируса в России может на 70% превышать данные официальной статистики.