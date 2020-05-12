В Карелии в тестовом режиме заработала электронная система пропусков

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Карелии в тестовом режиме запустили систему электронных пропусков на въезд и выезд из города Костомукша, во вторник сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия.

"В Костомукше в тестовом режиме заработала электронная система пропусков на въезд и выезд из города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оформить электронный пропуск можно на сайте администрации Костомукши, процесс оформления пропуска занимает 15 минут.

По данным портала стопкоронавирус.ру в Карелии выявлен 171 случай новой инфекции, 40 человек выздоровели. В Костомукше зарегистрирован всего один заразившийся новой коронавирусной инфекцией. С середины марта на территории региона действует режим повышенной готовности, в конце марта к нему добавилась обязательная самоизоляция для граждан.

Кроме того, особый режим введен в четырех моногородах - Кондопоге, Костомукше, Питкяранте и Сегеже. Через контрольно-пропускной пункт попасть в город можно только местным жителям, людям, имеющим там собственность, или в рамках рабочей поездки.