Прощание с сенатором Ковалевым пройдет в Центральной клинической больнице в Москве

РЯЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Прощание с сенатором от Рязанской области, экс-главой региона Олегом Ковалевым, умершим на 72-м году жизни, пройдет 14 мая в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник сенатора Андрей Глазунов.

"Официальная церемония прощания будет проходить в четверг с 9:00 до 10:30 в морге ЦКБ управления делами президента РФ на ул. Маршала Тимошенко в Москве, после чего в кругу родных и близких Олега Ковалева похоронят в Каширском районе", - сказал он.

Олег Ковалев умер в ночь на 11 мая на 72-м году жизни. Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 года, в феврале 2017 года досрочно сложил полномочия. В сентябре 2017 года был назначен сенатором от региона, входил в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.