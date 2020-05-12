СМИ: экс-премьер Индии Манмохан Сингх выписан из больницы

ТАСС, 12 мая. Бывший премьер-министр Индии, 87-летний Манмохан Сингх выписан из больницы при Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели. Об этом во вторник сообщила газета Hindustan Times.

10 мая он был госпитализирован после жалоб на боли в груди и помещен в кардиоторакальное отделение. Его тест на новый коронавирус дал отрицательный результат. По словам врачей, ухудшение состояния экс-премьера было реакцией на выписанный ему препарат.

Манмохан Сингх - член старейшей в Индии политической партии "Индийский национальный конгресс". Он занимал пост премьера два срока подряд (с мая 2004 года по май 2014 года).