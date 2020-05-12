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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Италии позволило региональным властям самостоятельно регулировать карантин

С 18 мая могут начать работу бары и рестораны, а также салоны красоты там, где будет принято соответствующее региональное распоряжение

РИМ, 12 мая. /ТАСС/. Ряд заведений общепита и точек обслуживания смогут открыться в некоторых регионах Италии ранее установленного правительством срока. Как сообщает во вторник канал Rai News 24, руководители областей достигли соглашения с премьер-министром Джузеппе Конте о возможности принимать решение об ослаблении карантинных мер самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации.

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Таким образом, начиная с 18 мая могут начать работу бары и рестораны, а также салоны красоты там, где будет принято соответствующее региональное распоряжение. Ранее объявлялось, что эти виды деятельности, приостановленные в связи с распространением коронавируса, будут открыты на всей национальной территории не ранее 1 июня. При этом на 18 мая запланировано открытие магазинов розничной торговли и музеев. Однако пока текст нового правительственного декрета, который заменит предыдущий от конца апреля, не обнародован, и в правительстве обещают объявить о новых распоряжениях до конца этой недели.

Определенные разногласия между центральным правительством и региональными властями возникли с самого начала чрезвычайной ситуации и по сути не прекращались. Так, сначала северные регионы, где была выявлена локальная вспышка эпидемии, требовали от правительства более жестких мер и обвиняли Рим в задержках принятия решений. На первом этапе ряд областных руководителей на региональном уровне объявили о закрытии школ. Однако теперь те же губернаторы, в основном представляющие оппозиционные партии, требуют более быстрого выхода из карантина, который сильно ударил по экономике, опирающейся в основном на малый и средний бизнес.

Ряд руководителей на местах уже допустили существенные послабления карантина. Наиболее яркий пример отмечен в южной области Калабрия, где местный губернатор Йоле Сантелли разрешила открыть бары и рестораны с обслуживанием на улице еще с 30 апреля, в то время как по стране точкам общепита только с 4 мая разрешили продавать еду навынос.

Пандемия по географическому признаку

Первоначально правительство требовало применения единой карантинной политики. На этом же настаивал научно-технический комитет экспертов, рекомендациями которыми руководствуется кабмин Италии. Однако эпидемиологическая ситуация в стране очень неоднородная. Более половины всех инфицированных находятся в северных областях Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья, при этом в Ломбардии зарегистрирована половина летальных исходов от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания. Благодаря общенациональному карантину, введенному с 10 марта, удалось избежать широкого распространения коронавируса на юге и в центре страны. Так, общее число случаев инфицирования в южной области Калабрия едва превысило тысячу человек. На острове Сардиния заразились менее 1,5 тыс. человек, как и в центральной Умбрии. В южных Апулии и Кампании выявлено чуть более 4 тыс. случаев, в столичной Лацио - чуть более 7 тыс. При этом в половине из 20 итальянских областей суточный прирост новых случаев составляет на данный момент менее 10.

В среднем по стране установился коэффициент репродукции (R0) на уровне менее 1. С 4 мая вступили в силу первые послабления карантина, касающиеся в основном производственной и строительной деятельности, что позволило вернуться на работу 4,5 млн человек. Однако пока сохраняются ограничения передвижения между регионами.

По оценкам ассоциации Confcommercio, 270 млн итальянских компаний могут не открыться из-за экономических последствий пандемии. В группе наибольшего риска - магазины одежды, гостиницы, бары и рестораны, а также учреждения культуры (театры и кинотеатры) и развлекательные заведения, компании, связанные с туризмом, которые считаются, наряду с транспортом, одними из наиболее пострадавших от пандемии секторов.

Локальная вспышка коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля, хотя вирус попал в страну раньше. Всего с начала пандемии в Италии число инфицированных достигло почти 220 тыс., из которых 30,7 тыс. умерли, 106,5 тыс. вылечились.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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