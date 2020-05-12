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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области начнут тестировать на коронавирус по графику персонал торговых сетей

Всего в регионе возьмут анализы почти у 5 тыс. кассиров

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус будут проводить в обязательном порядке всем кассирам и продавцам крупных торговых сетей в Мурманской области по специальному графику, который составят в течение суток. Об этом заявил во вторник глава региона Андрей Чибис в ходе совещания с руководителями крупных торговых сетей Мурманской области.

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"Графики будут отработаны с руководителями торговых сетей, действительно у нас их, крупных, порядка десятка. Это самые массовые магазины, куда ходит большое количество людей, поэтому мы начинаем с них. Графики будут за завтрашний день отработаны, поручение соответствующее дано. Это будет регулярное тестирование, мы рассчитываем на то, что это нам позволит заблаговременно выявлять тех лиц, которые являются носителями", - сказал Чибис.

Он добавил, что уже началось тестирование волонтеров, кондукторов и водителей, работающих на пассажирском транспорте, продолжается тестирование медицинских работников, лабораторных мощностей, тестов и расходных материалов для проведения массового тестирования в регионе достаточно. Графики тестирования персонала торговых сетей поручено сделать в течение суток, ответственным назначен заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

"По подсчетам, которые мы произвели вместе с ними (руководителями крупных торговых сетей) сегодня, около 4 769 кассиров суммарно во всех торговых сетях необходимо протестировать. Сегодня получено указание Андрея Владимировича Чибиса, мы готовим графики тестирования, частично в Мурманске мы сможем организовать из кожно-венерологического диспансера выезды и на выезде провести тестирование кассиров, в городах области забор тестов будет происходить в центральных районных больницах и оттуда уже направляться сюда, в Мурманск", - пояснил Филиппов.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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