{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Стимулирующие выплаты за лечение COVID-19 получат почти 4 тыс. медработников Башкирии

На эти цели регион получил 400 млн рублей, еще 105 млн рублей республика выделит на выплаты лаборантам

УФА, 12 мая. /ТАСС/. Башкирия получила из федерального бюджета более 400 млн рублей на стимулирующие выплаты на три месяца медикам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Деньги получат почти 4 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики на сайте.

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

"В Башкирии стимулирующие выплаты поступили из расчета на три месяца в размере более 400 млн рублей. По состоянию на 11 мая медицинским организациям республики необходимая сумма за апрель полностью перечислена. Медики получат эти суммы в период выплаты зарплаты - с 12 по 15 мая. Их получат 3 896 человек", - говорится в сообщении.

Дополнительно на май регион по заявке получит еще 50 млн рублей из федерального бюджета. Кроме этого, республика выделяет деньги на выплаты для лаборантов. "Из средств республики предусмотрены выплаты врачам и специалистам с высшим медицинским образованием (биологи-лаборанты), которые работают в лабораториях. Для этих целей выделено 105 млн рублей. Все выплаты будут произведены вовремя и в полном объеме", - добавили в Минздраве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Нью-Йорка планируют тестировать на коронавирус 50 тыс. человек в сутки
Мэр города Билл де Блазио сообщил, что к 25 мая в Нью-Йорке появятся 10 новых центров тестирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС