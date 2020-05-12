Стимулирующие выплаты за лечение COVID-19 получат почти 4 тыс. медработников Башкирии

УФА, 12 мая. /ТАСС/. Башкирия получила из федерального бюджета более 400 млн рублей на стимулирующие выплаты на три месяца медикам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Деньги получат почти 4 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики на сайте .

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

"В Башкирии стимулирующие выплаты поступили из расчета на три месяца в размере более 400 млн рублей. По состоянию на 11 мая медицинским организациям республики необходимая сумма за апрель полностью перечислена. Медики получат эти суммы в период выплаты зарплаты - с 12 по 15 мая. Их получат 3 896 человек", - говорится в сообщении.

Дополнительно на май регион по заявке получит еще 50 млн рублей из федерального бюджета. Кроме этого, республика выделяет деньги на выплаты для лаборантов. "Из средств республики предусмотрены выплаты врачам и специалистам с высшим медицинским образованием (биологи-лаборанты), которые работают в лабораториях. Для этих целей выделено 105 млн рублей. Все выплаты будут произведены вовремя и в полном объеме", - добавили в Минздраве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.