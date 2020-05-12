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Пандемия коронавируса нового типа

Более 400 случаев заражения коронавирусом выявили в медучреждениях Курской области

В настоящее время в регионе выявлено восемь очагов

КУРСК, 12 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус за все время борьбы с его распространением на территории Курской области выявило более 400 случаев заражения в медучреждениях области, это более 25% от общего числа зафиксированных в регионе заражений. В настоящее время в Курской области восемь очагов, сообщил на заседании оперштаба глава управления Роспотребнадзора по региону Олег Климушин.

"Всего у нас сейчас зарегистрировано восемь очагов с количеством пострадавших 452 человека [заразившихся коронавирусной инфекцией]. Большинство в медицинских организациях - 423 случая. Контактных по очагам 728 человек", - сказал Климушин. Как отмечалось ранее, один из крупных очагов был выявлен в больнице скорой медицинской помощи Курска - около 200 случаев заражения среди медработников и пациентов.

Как отметил в ходе заседания губернатор Курской области Роман Старовойт, в регионе продолжается работа по созданию дополнительных коек в больницах, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. К 20 мая количество коек увеличат почти на 50%, до 812 мест.

К 12 мая в Курской области выявили 1 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 336 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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