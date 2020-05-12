Роспотребнадзор со следующей недели начнет популяционное исследование в регионах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор начнет со следующей недели проводить популяционное исследование в ряде субъектов страны для определения числа имеющих иммунитет к коронавирусу граждан. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге во вторник.

"Мы со следующей недели начинаем <…> популяционное исследование в ряде субъектов Федерации. Ровно для того, чтобы определить, какая часть нашего общества, нашей популяции имеет иммунитет против нового коронавируса", - сообщила Попова.