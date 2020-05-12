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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ливана объявили строгий карантин до 18 мая

Министр информации Маналь Абдель Самад объяснила это решение резким увеличением числа заразившихся коронавирусом

БЕЙРУТ, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Ливана объявило во вторник о введении строгого карантина до утра понедельника, 18 мая, по причине резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом. Как сообщила на пресс-конференции министр информации Маналь Абдель Самад, запрет на передвижение вступит в силу с вечера 13 мая.

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"Гражданам предписано соблюдать карантин и покидать свои дома только при крайней необходимости", - указала она.

Ранее президент республики Мишель Аун призвал пересмотреть принятый 24 апреля кабмином план по перезапуску экономики, который предусматривал поэтапное возобновление работы предприятий, сферы торговли и услуг. "Необходимо усилить профилактические меры в ответ на рост числа инфицированных за последние дни", - заявил глава государства, призвав граждан отнестись к этим шагам с пониманием.

Согласно статистике Минздрава, число инфицированных в Ливане выросло за четверо суток на 109 человек и достигло во вторник 870. При этом установлено, что как минимум 13 граждан заразились коронавирусом в Аккаре на севере страны от ливанца, возвратившегося 7 мая спецрейсом из Нигерии. Ранее было объявлено, что еще у 25 пассажиров с этого самолета анализы на коронавирус оказались положительными.

Глава Минздрава Хамад Хасан в своем заявлении во вторник подчеркнул, что использует предстоящие четыре дня для проведения выборочных тестов по всем регионам страны для выявления масштабов распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь премьер-министр Хасан Диаб предупредил торговцев от попыток использовать переживаемые страной трудности для резкого повышения цен на продовольствие и товары первой необходимости. "Этому безумию и безудержной алчности должен быть положен конец", - подчеркнул он.

В пятницу 8 мая власти в рамках мероприятий по ослаблению повсеместного карантина сняли запрет на проведение богослужений в мечетях и церквах. В Бейруте были разрешены прогулки по набережной, при этом горожанам предписывалось соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские защитные маски и перчатки. С 28 мая должны были возобновиться занятия в университетах и выпускных классах средних школ.

Теги
ЛиванАун, МишельПандемия коронавируса нового типа
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