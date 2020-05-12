{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Курские власти увеличат объемы тестирования жителей на коронавирус за счет допоборудования

В регионе также намерены открыть третью лабораторию для проведения тестов в Железногорске

КУРСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Курской области увеличат объемы тестирования на коронавирус с 900 до 1,2 тыс. исследований в сутки, необходимых для перехода к третьему этапу снятия ограничений в регионе. Нарастить объемы позволит допоборудование двух работающих лабораторий в регионе, а также создание третьей лаборатории на средства инвестора в Железногорске, сообщил во вторник на заседании оперштаба региона губернатор области Роман Старовойт.

На эту тему
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале мая отметила, что отказ от ограничительных мер в России, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, будет проходить в несколько этапов, в каждом регионе он будет разный. Одним из критериев для поэтапного снятия ограничений является увеличение числа тестирований на коронавирус в расчете на 100 тыс. населения. В Курской области проектные мощности двух лабораторий позволяют проводить не более 900 исследований в сутки при необходимых 1,2 тыс. для перехода на третий этап.

"Мы достигли договоренностей с руководством Михайловского горно-обогатительного комбината. Пойдем двумя путями - увеличим емкость наших лабораторий, которые работают на территории Курска, и сейчас Михайловский ГОК изучает техническое задание на приобретение оборудования, ищут поставщиков. Также ГОК предусматривает в одном из лечебных учреждений Железногорска оборудовать лабораторию. Надеемся, что в короткий промежуток времени нам удастся реализовать эту задачу", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, в совокупности допоборудование и создание третьей лаборатории позволят региону увеличить количество проводимых тестов на коронавирус. Увеличение с 900 тестов до 1,2 тыс., по словам главного санитарного врача региона Олега Климушина, необходимо для того, чтобы регион смог выйти ко второму, а затем и к третьему этапу снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

К 12 мая в Курской области выявили 1 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 336 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичКурская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Нью-Йорка планируют тестировать на коронавирус 50 тыс. человек в сутки
Мэр города Билл де Блазио сообщил, что к 25 мая в Нью-Йорке появятся 10 новых центров тестирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС