Курские власти увеличат объемы тестирования жителей на коронавирус за счет допоборудования

КУРСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Курской области увеличат объемы тестирования на коронавирус с 900 до 1,2 тыс. исследований в сутки, необходимых для перехода к третьему этапу снятия ограничений в регионе. Нарастить объемы позволит допоборудование двух работающих лабораторий в регионе, а также создание третьей лаборатории на средства инвестора в Железногорске, сообщил во вторник на заседании оперштаба региона губернатор области Роман Старовойт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале мая отметила, что отказ от ограничительных мер в России, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, будет проходить в несколько этапов, в каждом регионе он будет разный. Одним из критериев для поэтапного снятия ограничений является увеличение числа тестирований на коронавирус в расчете на 100 тыс. населения. В Курской области проектные мощности двух лабораторий позволяют проводить не более 900 исследований в сутки при необходимых 1,2 тыс. для перехода на третий этап.

"Мы достигли договоренностей с руководством Михайловского горно-обогатительного комбината. Пойдем двумя путями - увеличим емкость наших лабораторий, которые работают на территории Курска, и сейчас Михайловский ГОК изучает техническое задание на приобретение оборудования, ищут поставщиков. Также ГОК предусматривает в одном из лечебных учреждений Железногорска оборудовать лабораторию. Надеемся, что в короткий промежуток времени нам удастся реализовать эту задачу", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, в совокупности допоборудование и создание третьей лаборатории позволят региону увеличить количество проводимых тестов на коронавирус. Увеличение с 900 тестов до 1,2 тыс., по словам главного санитарного врача региона Олега Климушина, необходимо для того, чтобы регион смог выйти ко второму, а затем и к третьему этапу снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

К 12 мая в Курской области выявили 1 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 336 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.