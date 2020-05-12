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Пандемия коронавируса нового типа

Песков и Навка госпитализированы в связи с заражением коронавирусом

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что заразился коронавирусом и не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка находятся в больнице после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила Навка.

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"Все правильно", - ответила Навка на вопрос, находятся ли они с мужем Дмитрием Песковым в больнице в связи с заражением коронавирусом.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что заразился коронавирусом и не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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