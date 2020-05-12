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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники "КамАЗа" прошли спецобучение и получили разрешение на работу в обсерваторе

При необходимости свыше 90 сотрудников предприятия могут привлечь к работе в качестве младшего медперсонала в клинике-санатории "Набережные Челны"

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Группа сотрудников ПАО "КамАЗ" выступила в качестве добровольцев, 92 человека прошли специальное обучение и получили разрешение на работу в обсерваторе, который в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в городе организуют в клинике-санатории "Набережные Челны". Об этом во вторник сообщила пресс-служба предприятия.

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"КамАЗовцы из числа добровольцев, изъявивших желание работать в обсерваторе при условии ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, прошли медицинское обследование в клинике-санатории "Набережные Челны" и онлайн-обучение в "Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан". Успешно прошедшие обучение получили сертификат о прохождении тестирования по санитарному минимуму. По результатам обследования и обучения 92 добровольцам были выданы медицинские книжки с допуском работы в качестве младшего медицинского персонала. В случае возникновения необходимости камазовцы оперативно приступят к работе в обсерваторе, который организуют в клинике-санатории "Набережные Челны", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлено 1 832 случая заражения коронавирусом, 640 человек выздоровели, семь пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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